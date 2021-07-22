Спортсмены Гаити пропустят Олимпиаду в Токио

Спортсмены из Гвинеи не будут принимать участие в Олимпийских играх в Токио из-за коронавируса. Как сообщило РИА «Новости», об этом говорится в письме министра спорта Санусси Бантама Соу, которое он направил президенту Олимпийского комитета Гаити.

Министр отметил, что в правительстве беспокоятся за здоровье своих спортсменов, поэтому чиновники приняли решение отказаться от участия в международных соревнованиях.

По данным местных СМИ, настоящая причина кроется в недостатке средств, чтобы отправить команду из пяти человек в Японию.

В составе сборной Гаити на Олимпийских играх должны были выступить Фатумата Яри Камара (борьба), Мамаду Самба Бах (дзюдо), Фатумата Ламарана Туре и Мамаду Тахиру Бах (плавание) и Айссата Дин Конте (легкая атлетика, бег на 100 метров).

Олимпийские игры в Токио откроются в ближайшую пятницу, 23 июля.