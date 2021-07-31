Спортсменку из Нигерии отстранили за допинг накануне старта на Играх-2020

В 2008 году на летней Олимпиаде легкоатлетка из Нигерии Блессинга Окагбаре выиграла бронзовую медаль. В Токио ее отстранили от соревнований из-за положительного допинг-теста. В сданном 19 июля образце обнаружили запрещенный препарат, влияющий на гормон роста.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике. 30 июля спортсменка в квалификации пробежала 100 метров за 11,05 секунды. Окагбаре 31 июля должны была принимать участие в полуфинальном забеге.

Легкоатлетку отстранили от участия в Олимпиаде через два дня после того, как на допинге попались 10 других нигерийских спортсменов. Как сообщило ВВС, всю ответственность за случившееся взяла на себя Федерация легкой атлетики Нигерии (AFN).

Случившееся вызвало большое возмущение в республике. Из 25 медалей, завоеванных на всех Олимпиадах, 13 достались легкоатлетам, и их фанаты очень надеялись на успешные выступления. Основные претензии предъявлялись, конечно, не спортсменам, а функционерам.

Блессинга Окагбаре написала в соцсетях: «Я говорила это раньше и скажу еще раз. Если вы не разбираетесь в спорте, не увлечены им, тогда вам как администратору нечего в нем делать. Спортивная система в Нигерии настолько несовершенна, и мы, спортсмены, всегда терпим убытки».

По ее мнению, спортивные власти Нигерии заняты борьбой за власть, они гордятся заключенным с Puma контрактом, и забывают о главном — о спортсменах.

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