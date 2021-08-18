Спортсмен высказался о неудобных номерах для олимпийцев в Токио

Бронзовый призер Игр-2004 по дзюдо и бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов в разговоре с «Газетой.ru» прокомментировал условия проживания спортсменов на Олимпиаде в Токио. По его словам, тесные номера с маленькими кроватями — норма для Японии.

Носов напомнил, что Япония это «страна минимализма». Он рассказал, что номера в обычных гостиницах в Японии часто тоже очень маленькие и компактные, это считается нормой. Поэтому вряд ли неудобные номера сделали специально для спортсменов.

«Поэтому японцы, наверно, этот момент не предусмотрели, делали для себя, под себя. Только так я могу это объяснить. Ну, конечно, удобства — это хорошо, но главное, чтобы было тепло, чтобы была холодная и горячая вода. И хороший настрой на завоевание олимпийской медали, все остальное вторично», — заключил спортсмен.