Спортивный журналист оценил возможный перенос Олимпийских игр

Осин пояснил, что потеря спортивной формы — индивидуальный вопрос.

«Другое дело, что будет с олимпийскими лицензиями. Пройдет лето, начнутся новый сезон и новые соревнования. Будут ли допускать по этим соревнованиям или по тем лицензиям, которые добыты ранее? Если на год перенесут, то кто выступит? А если через два года? Это порождает максимум проблем», — уточнил эксперт.

По мнению журналиста, перенос Игр кардинально сломает «календарь международных соревнований».

Ранее место Олимпиады-2020 предложили перенести из-за эпидемии коронавируса. Руководитель комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев пояснил «360», что такие случае уже были.