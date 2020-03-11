Спортивный журналист оценил возможный перенос Олимпийских игр
Журналист Алексей Осин подчеркнул, что спортсмены столкнутся со множеством проблем, если Олимпийские игры действительно перенесут. Об этом сообщило радио Sputnik.
Осин пояснил, что потеря спортивной формы — индивидуальный вопрос.
«Другое дело, что будет с олимпийскими лицензиями. Пройдет лето, начнутся новый сезон и новые соревнования. Будут ли допускать по этим соревнованиям или по тем лицензиям, которые добыты ранее? Если на год перенесут, то кто выступит? А если через два года? Это порождает максимум проблем», — уточнил эксперт.
По мнению журналиста, перенос Игр кардинально сломает «календарь международных соревнований».
Ранее место Олимпиады-2020 предложили перенести из-за эпидемии коронавируса. Руководитель комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев пояснил «360», что такие случае уже были.