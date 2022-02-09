Спортивный врач объяснил, как триметазидин мог оказаться в крови Камилы Валиевой

Якобы найденный в крови олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой препарат нельзя назвать допингом. Об этом «360» рассказал врач сборной команды по прыжкам на лыжах с трамплина с 2011 по 2013 года, врач-терапевт Андрей Звонков.

В тесте на допинг, который 15-летняя фигуристка сдала в декабре, якобы нашли кардиологический препарат триметазидин. Данное вещество, как отметил Звонков, является антигипоксантом. Обычно его назначают пациентам с сердечными проблемами.

«Если этот препарат ей назначил врач, он должен был обязательно оформить ей справку, что она его получает по показаниям в связи с заболеванием. Если он туда не входит, то какие претензии могут быть?», — заявил он.

Если Валиева употребляла лекарство по медицинским показаниям, его нужно было оформлять в связи со всеми инструкциями. А если девушка приняла его самостоятельно, то вся ответственность, как отметил спортивный врач, лежит на ней.

«Если она приняла его самостоятельно, никого не предупредив, надо дать щелбан по голове. А если доктор назначил, почему не оформил?», — отметил он.

Триметазидин, по словам Звонкова, улучшает кровообращение и уменьшает потребность миокарда в кислороде. Как правило, его назначают пожилым для облегчения работы сердца и головы, подчеркнул терапевт.

«15-летней девочке не совсем понятно, с какой целью был назначен», — добавил он.

По данным издания Inside the Games, допинг-тест олимпийской чемпионки Камилы Валиевой, сданный до прибытия в Пекин, вызвал ряд вопросов у комиссии. Она отложили церемонию награждения для проведения юридических консультаций.