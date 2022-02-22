Спортивный комментатор Набутов заявил, что рейтинги олимпийских трансляций взлетели из-за Валиевой

Спортивный комментатор Кирилл Набутов подвел итоги зимней Олимпиады в Пекине. По его словам, скандал, связанный с фигуристкой Камилой Валиевой, испортил впечатление от соревнований, подняв при этом рейтинги трансляций, написал «Петербургский дневник».

«Правда — вот звериная сущность телевидения! — из-за скандала взлетели рейтинги! Например, на канале „Россия 1“ произвольную программу девушек посмотрели 30% всех женщин России, бывших в этот момент у телевизоров (это называется „доля 30%“). Это огромная доля. К другим видам фигурки такого интереса близко не было», — уточнил он.

Оставят ли судьи «золото» россиянам в командном турнире, Набутов затруднился ответить. Однако он отметил, что выездная панель Спортивного арбитражного суда отнеслась к решению вопроса Валиевой с пониманием и тактом.

Что касается хоккея, здесь, по словам комментатора, поражение россиян немного огорчило. Например, сборная СССР, играя с датчанами, по его мнению, показала бы совсем иной результат.

«Вот сейчас в Пекине: наши играют с датчанами и побеждают всего лишь 3:1. Да раньше бы сборная СССР датчанам бы забила столько, сколько захотела, хоть 10. А сейчас такого больше нет», — сказал Набутов.

Комментатор также расстроился из-за того, что подопечные Тамары Москвиной остались без золотых медалей за исключением фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые выиграли командный турнир в составе сборной России.