Спортивный юрист: нарушения с допинг-пробой Валиевой могли допустить специально

Нарушения в ситуации с допинг-пробой Валиевой могли допустить злонамеренно. Поэтому ситуация должна быть расследована очень внимательно. Таким мнением поделился спортивный юрист, председатель ассоциации по защите спортсменов Анатолий Песков.

Песков считает, что ситуацию с задержкой передачи допинг-пробы спортсменки должны внимательно расследовать, для этого нужно инициировать расследование WADA. WADA следует изучить, как именно проводила работу лаборатория, и дать свое заключение. И уже на основе этого заключения можно подавать результаты в арбитражный суд и потребовать наказания людей, которые допустили нарушения.

«Если это злонамеренная интрига против России, то по этому факту может быть возбуждено уголовное дело. И мы должны самым тщательным образом расследовать это дело. Потому что и WADA должно контролировать информацию. Надо сформулировать перечень вопросов для WADA, чтобы они расследовали», — посоветовал эксперт.

Песков допустил, что к сбоям во время проведения допинг-тестирования и транспортировки могут быть причастны обе стороны, и посетовал, что из-за политических игр страдают простые спортсмены.