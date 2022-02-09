Спортивный юрист заявил, что проверка на допинг не может быть основанием для откладывания награждений спортсменов

Откладывать награждение спортсменов из-за того, что еще не пришли результаты допинг-тестов, юридически неправомерно. Почему так, объяснил «360» глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Викторович Алексеев.

«Общепринятая процедура допингового контроля такова: если тест проводился до начала соревнований, то есть определенное время на его исследование в допинг-лаборатории. Результат теста — это официальная информация, но пока ее нет, говорить о каких-то нарушениях преждевременно. Оснований для отмены или приостановки награждений, если нет официальной информации о каких-то нарушениях, нет», — сказал юрист.

Алексеев уточнил, что по правилам награждения проводятся, а если уже после выявляются нарушения, то тогда можно говорить о разбирательстве, по результатам которого могут быть приняты какие-либо решения, в том числе санкции, если вина спортсменов будет доказана.

Эксперт отметил, что награждение могли отложить из-за того, что спортивное право не столь жесткое и часто на него могут влиять организаторы мероприятий. Поэтому вопрос могут долгое время прояснять у разных инстанций для перестраховки, что и затягивает само торжество.

Также Алексеев подчеркнул, что на данный момент никакой негативной официальной информации о российских спортсменах не было, и напомнил, что даже если нарушения выявят, это еще не будет фактом вины именно спортсмена — ее еще нужно будет доказать с помощью расследования.

«И только по окончании расследования может быть принято какое-то карательное решение», — констатировал он.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не поверила в то, что кто-то из российских спортсменов мог допустить подобное нарушение.

«Я не верю. Но руководство команды найдет решение», — прокомментировала она ситуацию.