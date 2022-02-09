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    09 февраля 2022, 12:18

    Спортивный юрист заявил, что проверка на допинг не может быть основанием для откладывания награждений спортсменов

    Спортивный юрист Алексеев: откладывать награждение спортсменов из-за допинг-теста нельзя

    Екатерина Боснак, Екатерина Андронова, Мария Бокарева

    Откладывать награждение спортсменов из-за того, что еще не пришли результаты допинг-тестов, юридически неправомерно. Почему так, объяснил «360» глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Викторович Алексеев.

    Спортивный юрист заявил, что проверка на допинг не может быть основанием для откладывания награждений спортсменов

    «Общепринятая процедура допингового контроля такова: если тест проводился до начала соревнований, то есть определенное время на его исследование в допинг-лаборатории. Результат теста — это официальная информация, но пока ее нет, говорить о каких-то нарушениях преждевременно. Оснований для отмены или приостановки награждений, если нет официальной информации о каких-то нарушениях, нет», — сказал юрист.

    Алексеев уточнил, что по правилам награждения проводятся, а если уже после выявляются нарушения, то тогда можно говорить о разбирательстве, по результатам которого могут быть приняты какие-либо решения, в том числе санкции, если вина спортсменов будет доказана.

    Эксперт отметил, что награждение могли отложить из-за того, что спортивное право не столь жесткое и часто на него могут влиять организаторы мероприятий. Поэтому вопрос могут долгое время прояснять у разных инстанций для перестраховки, что и затягивает само торжество.

    Также Алексеев подчеркнул, что на данный момент никакой негативной официальной информации о российских спортсменах не было, и напомнил, что даже если нарушения выявят, это еще не будет фактом вины именно спортсмена — ее еще нужно будет доказать с помощью расследования.

    «И только по окончании расследования может быть принято какое-то карательное решение», — констатировал он.

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не поверила в то, что кто-то из российских спортсменов мог допустить подобное нарушение.

    «Я не верю. Но руководство команды найдет решение», — прокомментировала она ситуацию.