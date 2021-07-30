Спортивный юрист увидел попытку черного пиара в заявлении пловца Мерфи о «нечестной» России

Американский пловец Райан Мерфи, который после проигрыша российскому спортсмену Евгению Рылову заговорил о нечистом спорте, нарушил нормы спортивной этики. Он это мог сделать либо сгоряча, либо ради черного пиара, заявил глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в беседе с «360».

«У него нет прав высказывать какие-то подозрения в отношении применения допинга теми или иными атлетами, потому что на это уполномочена Всемирное антидопинговое агентство (WADA), представители которого жестко контролируют всех спортсменов как до Олимпийских игр, так и во время. Победителей проверяют после победы в обязательном порядке», — рассказал Алексеев.

Он отметил, что каждый спортсмен понимает цену применения допинга и что значит быть пойманным на Олимпийских играх, на топовых соревнованиях, поэтому вероятность применения очень мала.

«Спортсмен мог это сказать сгоряча, но мы понимаем, что современные Олимпийские игры — это шоу и, для того чтобы привлечь внимание широкой общественности к своей кандидатуре и другим лицам, это делается умышленно ради черного пиара», — сказал Алексеев.

Эксперт отметил, что подобного рода высказывания противоречат и правилам спортивной этики, и Олимпийской хартии, и гражданскому законодательству, и международным нормам. Но также они не украшают самого спортсмена. Алексеев считает, что после такого высказывания первым, кого нужно проверить на допинг, — это самого Мерфи.

«Я думаю, что можно даже дать предупреждение со стороны Международной федерации плавания или Олимпийского оргкомитета в отношении Мерфи, чтобы он был более осторожен в высказываниях. Олимпийские игры созданы ради сотрудничества и дружбы между странами, а не для такого рода высказывания, которые вносят раскол и неприязненные отношения», — добавил Алексеев.