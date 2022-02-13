Спортивный арбитражный суд начал рассматривать дело Камилы Валиевой

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине начала рассматривать дело российской фигуристки Камилы Валиевой. Такую информацию предоставил гендиректор CAS Матье Реэба.

Ожидается, что юная спортсменка, которую обвиняют в допинге, даст показания в суде по видеосвязи. Окончательное решение по ее делу, как отметил Реэба, должны обнародовать днем 14 февраля.

Интересы олимпийской чемпионки будут представлять адвокаты из Швейцарии. Они также будут работать по видеосвязи. Для дачи показаний юной фигуристке предоставят переводчика, сообщило агентство Assosiated Press.

По итогам жеребьевки, которая прошла 13 февраля, российская спортсменка Камила Валиева получила 26-й номер в короткой программе в личном турнире по фигурному катанию. Другая фигуристка из России Анна Щербакова выступит 28-й, Александра Трусова — 29-й.