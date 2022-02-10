«Спорт поддерживается спортом». Петербургский руфер объяснил, зачем повесил на шпиле флаг «We will ROC you»

Руфер из Санкт-Петербурга Святослав забрался на шпиль Дома офицеров и разместил там флаг сборной Олимпийского комитета России. Свой поступок молодой человек посвятил российским спортсменам, которые в эти дни участвуют в Олимпийских играх в Пекине. Он рассказал о мотивах своего поступка «360».

«Решил просто поддержать спортсменов — это самое главное было для меня. Это выражение моего уважения к спортсменам, моя поддержка им. И еще была цель — сделать красиво. Чтобы показали везде, и чтобы люди видели, что есть такая поддержка», — рассказал Святослав.

Руфер считает, что он добился цели — снял красивое видео, а оценят ли его спортсмены — это уже их личное дело.

«Но сама такая вылазка без подготовки невозможна. Поэтому здесь спорт поддерживается спортом», — добавил Святослав.

Ранее в своем Instagram молодой человек разместил видео, на котором показано, как он забирается на шпиль Дома офицеров в Санкт-Петербурге и прикрепляет там белый флаг с надписью «We will ROC you». Это популярный в настоящее время хэштег, где «ROC» означает Russian Olimpic Committee. Под этим названием российские спортсмены выступают на зимней Олимпиаде в Пекине. В связи с нарушением антидопинговых правил им запрещено использовать государственную символику на крупных спортивных соревнованиях.