Юрист объяснил, почему Авериной и групповой сборной не вернут золото

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев объяснил, почему Дина Аверина и другие российские гимнастки точно не смогут получить золото за выступления на Играх в Токио. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам специалиста, пересмотр результатов данного мероприятия маловероятен. Повлиять на мнение судей возможно в период соревнований или до их завершения. Например, комиссия могла присудить Авериной второе золото уже после выступления. С точки зрения международного спортивного права сейчас, если даже было умышленное манипулирование результатами, можно наказать только судей.

Ранее стало известно, что Олимпийский комитет России обратился во всевозможные инстанции из-за, на его взгляд, нечестного судейства турнира по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.