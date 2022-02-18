Сотрудник Первого канала, руководитель дирекции спортивного вещания Ольга Черносвитова утешала фигуристку Камилу Валиеву, расстроенную после проката в одиночной программе, вместо ее тренера Этери Тутберидзе. Об этом написало издание Prokazan.

В ходе трансляции Олимпиады на канале Eurosport в эфире показали, как тренеры приобняли Валиеву после оглашения оценок, а дальше, как отметило казанское издание, оставили ее одну, переключив свое внимание на взявшую золото Щербакову. Тогда к ней и подошла Черносвитова, постаравшись поддержать девушку.

Prokazan отметило, что сразу после проката Валиевой ее тренер не начала ее успокаивать, а спросила, почему Камила «перестала бороться и все отпустила».

Позже глава МОК Томас Бах заявил, что его потрясло поведение тренеров Валиевой. Он поделился мнением, что спортсменку встретили холодно.