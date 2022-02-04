«Соревнования в больнице». Драчев заявил, что организация ОИ ударит по результатам сборных

Пандемия коронавируса очень сильно повлияла на подготовку к Олимпиаде. Есть очень сильные спортсмены, которые не смогли приехать в Китай из-за положительных тестов, есть те, кто приехал, но сидит на карантине. Кто-то боится провести лишнюю тренировку, чтобы не заразиться. Все это, конечно, сказывается на состоянии олимпийцев, заявил «360» двукратный призер ОИ, биатлонист Владимир Драчев.

«Коронавирус — это глобальная проблема, которая во всем мире есть. И для подготовки к ОИ это сыграло сильную роль. [Из-за получения положительных ПЦР-тестов] ты вроде как выступать не можешь. Наша Васнецова, биатлонистка, попала в карантин и теперь там переживает очень сильно и пишет даже, что плачет», — рассказал он.

По его мнению, это самый сложный и проблемный момент, который есть на Олимпиаде. Драчев подчеркнул, что уже говорил раньше, что надо либо разрешить выступать всем, кто приехали на Игры, либо не проводить их вообще из-за невозможности сделать так, чтобы это было комфортно и честно по отношению ко всем спортсменам.

Он добавил, что пока сложно давать какую-то оценку организации Игр, больше информации появится позже, когда начнутся соревнования, спортсмены будут больше рассказывать о быте в Олимпийской деревне. Но уже сейчас понятно, что постоянные ПЦР-тесты и напряженность из-за коронавируса позитива никому не добавляют.

«Все однозначно обеспокоены, ходят в масках, боятся к каждому зайти. Это не дух Олимпиады, не праздник. который все ожидали. А нужны ли такие Игры, когда нет ни праздника, ни понимания, как их провести. Не те результаты уже будут, потому что кто-то не сможет участвовать из-за положительных тестов», — сказал Драчев.

Биатлонист добавил, что спортсмены со смехом называют это «соревнованиями в больнице», ведь это совсем не те соревнования, которых все ждали.

«Олимпийские игры — это праздник самых сильных спортсменов мира. А тут получается, что ни праздника как такового, ни всех сильных спортсменов мира. Вот и думайте, какие это Олимпийские игры», — заметил он.

По его мнению, стресс повлияет на результаты всех спортсменов. Возможно, зрители даже не увидят кого-то, кто приехал в Пекин, потому что человек может оказаться на карантине.

«Есть те, кто просто боится выходить на улицу, лишнюю тренировку провести. Или не участвуют, потому что проходили рядом с больным и вынуждены пропускать тренировочные дни», — делится он.

Он подчеркнул, что такая обстановка однозначно не придаст силы, энергии и воодушевления олимпийцам.

Говоря о том, что сборная выступает не под своим флагом, Драчев напомнил, что дискриминация российского спорта идет с 2016 года по всем направлениям, но в целом спортсмены уже спокойно это переносят.

«Поэтому я думаю, что глобально на результатах команды страны и наших спортсменов это роли не сыграет. Конечно, хотелось бы, чтобы был и флаг, и гимн. Но все знают, кто такие российские спортсмены», — заключил Драчев.

Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля.