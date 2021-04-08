Сообщения о возможной высылке российских дипломатов из США оценили в ГД

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал сообщения о возможной высылке российских дипломатов из США, написал сайт RT.

Bloomberg сообщил, что Штаты рассматривают вероятность высылки наших дипломатов в качестве ответной меры на якобы вмешательство РФ в американские выборы, а также «хакерскую атаку» на организацию SolarWinds.

«Американцы продолжают нагнетать обстановку. Мы уже устали слышать об этом вмешательстве в выборы, они говорят много, но не приводят фактических доказательств своих слов», — подчеркнул Чепа.

Парламентарий заявил, что в случае реализации планов США может поступить ответ со стороны России.