СМИ узнали, как россияне относятся к слухам о допинг-пробе Валиевой

Большинство россиян уверены, что слухи о допинге 15-летней фигуристки Камилы Валиевой — это провокация. Это следует из опроса, проведенного kp.ru.

В том, что история с якобы найденным в организме Валиевой допинге, является провокацией, уверены 73% респондентов. Еще 16% опрошенных считают, что эта провокация направлена лично против самой фигуристки. Лишь 5% обвинили в случившемся Валиеву, предположив, что спортсменка принимала какие-то лекарства накануне соревнований.