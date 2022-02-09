СМИ: слухи о лишении Валиевой золота и отстранении от соревнований не подтвердились

Сообщения о лишении сборной ОКР золотых медалей в командном турнире не нашла подтверждения. То же касается данных об отстранении Камилы Валиевой от индивидуальных соревнований. Об этом сообщил «Спорт Экспресс», который ранее опубликовал эту информацию — позже статью удалили.

При этом Telegram-канал «Известия» уточнил, что решение по делу спортсменки пока не принято. Ее подозревают в нарушении антидопинговых правил, при этом есть шанс, что Валиеву могут признать невиновной в инциденте с положительным допинг-тестом. По предварительным данным, в пробе фигуристки нашли кардиологический препарат триметазидин.

Ранее сообщалось, что церемонию награждения победителей командного турнира по фигурному катанию отложили в связи с проблемами, возникшими с допинг-тестом одного из россиян.

В дальнейшем выяснилось, что речь шла о Камиле Валиевой. По данным СМИ, в допинг-тесте Валиевой нашли триметазидин. Данный препарат запрещен с 2015 года — его используют для лечения кардиологических проблем. Вещество не влияет на повышение спортивных результатов. При этом сообщалось, что спортсменку могут отстранить от соревнований в личном первенстве, а команду лишить завоеванных медалей.