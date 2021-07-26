Скачков вышел в 1/16 финала Игр по настольному теннису

В понедельник, 26 июля, россиянин Кирилл Скачков пробился в 1/16 финала турнира по настольному теннису на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российский спортсмен в матче 1/32 финала победил представителя США Канака Джа со счетом 4:2 (11:9, 9:11, 11:9, 0:11, 11:7, 11:4). Следующим соперником нашего спортсмена будет представитель Германии Дмитрий Овчаров.

Кириллу Скачкову 33 года. Он серебряный призер чемпионата Европы 2011 года и бронзовый призер чемпионата Европы 2015 года в парном разряде, он также участвовал от России на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Также сегодня стало известно, что пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова прошли квалификацию на дистанции 100 метров брассом. Они вышли в финал Олимпиады в Токио.

В понедельник, 26 июля, еще одна наша спортсменка начала Олимпиаду с победы. Бадминтонистка Евгения Косецкая выиграла свой первый групповой матч на турнире. На олимпийских играх в этом году бадминтонистки разбиты на 14 групп, в каждой участвуют по три-четыре человека. Финал женского одиночного турнира по бадминтону состоится 1 августа.