Синицина и Кацалапов завоевали серебро на Олимпиаде

Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина получили серебряные медали в танцах на льду на Играх в Пекине.

Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Они установили новый мировой рекорд по сумме ритм-танца и произвольного танца, набрав 226,98 балла (90,83 + 136,15). Россияне в общей сложности заработали 220,51 балла (88,85 + 131,66).

Бронзовые награды достались американским фигуристам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02; 87,13 + 130,89).

Олимпийские игры проходят в Пекине, они завершатся 20 февраля. Российская сборная после выступления Кацалапова и Синицыной поднялась на шестое место в медальном зачете.

Олимпиаду успел омрачить скандал вокруг положительного результата допинг-теста, который сдала фигуристка Камила Валиева. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило на нее временное отстранение, которое отменило на следующий день после подачи апелляции. Этот факт оспорили в Спортивном арбитражном суде (CAS) Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев. Окончательное решение CAS будет известно уже 14 февраля.