Синхронистки принесли России 18-е золото Олимпиады

Российские синхронистки стали олимпийскими чемпионками. Они принесли команде ОКР 18-е золото Игр.

За сборную России выступили Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина и Полина Комар.

За техническую и произвольную программы девушки заработали 196,0979 балла. Китаянки получили 193,5310 балла и стали вторыми. На третьем месте — представительницы Украины с результатом 190,3018 балла.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Сейчас Россия находится на пятом месте в общем медальном зачете. У команды ОКР 18 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые медали. На первом месте сборная Китая, на втором — США. На третьей строчке расположилась Япония.