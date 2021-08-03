Штангистка-трансгендер высказалась после своего вылета с Олимпиады

Новозеландская тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард заявила, что ее участие в Олимпиаде в Токио не станет историческим событием и вскоре будет забыто, потому что спорт становится более открытым и инклюзивным. Накануне Хаббард потерпела неудачу и осталась без медали.

По словам спортсменки, она никогда не стремилась к публичности и не считала себя образцом для подражания. Ей просто хотелось, как и любому другому спортсмену, поучаствовать в соревнованиях такого уровня, сообщил Reuters.

«Постепенно люди начинают понимать, что такие люди, как я, — это просто люди. <…> Все, чего я когда-либо хотела как спортсмен, — это чтобы меня считали спортсменом», — добавила Хаббард.

Накануне в финале соревнований в весовой категории более 87 килограммов новозеландка в первой попытке не смогла взять стартовый вес 120 килограммов. Потом она дважды не смогла поднять штангу в 125 килограммов, после чего завершила борьбу на ОИ.

Лорел Хаббард стала первой трансгендерной спортсменкой, принявшей участие в Олимпиаде. Она сделала операцию по смене пола 12 лет назад. До этого спортсменка тоже занималась тяжелой атлетикой.

Участие Хаббард в ОИ стало возможным после того, как Международный олимпийский комитет утвердил новые правила, по которым трансгендеры после перехода могут выступать в женской категории без операции при условии, что как минимум 12 месяцев уровень тестостерона у них будет ниже 10 наномолей на литр.