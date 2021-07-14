Шапко-кот и похожий на кеглю медведь стали новыми талисманами сборной России на Олимпиаде

Олимпийский комитет России (ОКР) показал, как выглядят новые талисманы российской сборной на Олимпийских играх в Токио. Это синий Мишка-неваляшка и белый Шапко-кот. Во время Игр они будут помогать вести аккаунты в социальных сетях.

Анимированные изображения талисманов показали в Instagram комитета.

«Если вы еще их не знали, то самое время познакомиться. Мишка-неваляшка и Шапко-кот — это талисманы нашей команды. Они разные, у каждого свой характер и мнение обо всем, что происходит вокруг», — уточнили там.

Пользователей познакомили и с характерами талисманов. Оказалось, что Мишка — веселый и компанейский парень, который любит шутить, а кот — серьезный и основательный. Он тоже может иногда подколоть, но сделает это по-доброму. Он же шапка, а шапки «больше греют уши, чем заставляют их краснеть».

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако из-за ситуации с коронавирусом ее перенесли на год. В результате Игры проведут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Планируется, что эта Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта — их будет представлено сразу 33, а также по категориям — их будет 339.