Сестры Аверины стали лидерами в квалификации по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио

Сестры-близнецы Дина и Арина Аверины стали лидерами квалификации в личном многоборье по художественной гимнастике. Третье место заняла израильтянка Линой Ашрам.

Дина показала лучший результат по итогам четырех видов в личном многоборье (обруч, мяч, лента, булавы) — 106,300 балла, а Арина набрала 106,175 и заняла второе место.

«Не очень довольна собой. Было много ошибок и помарок сегодня. Буду стараться их исправить, чтобы завтра выйти с чистой головой, начать все сначала, сделать идеально», — сказала Арина журналистам Sports.ru после соревнований.

Она также рассказала, что они с Диной готовились к Олимпиаде в разное время, поэтому практически не пересекались. На Играх они также не успевают общаться, сообщило РИА «Новости».

Медали в этом виде будут разыграны 7 августа. Закрытие Олимпиады запланировано на 8 число.

Сборная России в медальном зачете вновь опустилась на шестое место. В ее активе 16 золотых медалей, 23 серебряные и 22 бронзовые. По количеству первых мест Россия уступает Китаю, США, Японии, Великобритании и Австралии. С последними двумя странами разница всего в одну золотую медаль.