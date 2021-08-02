Сергей Каменский завоевал серебро ОИ в стрельбе из винтовки

Сергей Каменский стал серебряным призером Олимпиады в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. Это 45-я медаль для России.

В квалификации он стал первым, опередив китайского спортсмена Чжана Чанхонга и норвежца Йона-Херманна Хегга. Но в финале Каменский уступил Чанхонгу, набрав 464,2 очка. Его соперник набрал 466,00 очков. Результат Чанхонга стал мировым рекордом. Третье место досталось представителю Сербии.

На Олимпиаде в Токио Каменский ранее завоевал бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров в миксте вместе с Юлией Каримовой.

Он также дважды становился чемпионом мира, семикратным победителем первенств Европы и серебряным призером Олимпиады в 2016 году.

Еще одну серебряную медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с 50 метров завоевала в Токио россиянка Юлия Зыкова.