Серебро Олимпиады завоевала россиянка Анна Пракатень в академической гребле

Российская спортсменка Анна Пракатень стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в академической гребле в одиночках. Она стала первой отечественной спортсменкой с 1980 года, завоевавшей олимпийскую медаль в академической гребле в одиночках.

Первое место завоевала новозеландка Эмма Туигг, она проплыла за 07:13,97 минуты и установила олимпийский рекорд. Россиянка Анна Пракатень уступила сопернице 3,42 секунды. Третье место заняла австрийка Магдалена Лобниг (+5,75).

Ранее Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская стали обладательницами серебряной медали в академической гребле в соревнованиях двоек без рулевого на Олимпийских играх в Токио.

Анне Пракатень 28 лет, она является чемпионкой Европы.

Также в пятницу, 30 июля, золотую медаль в копилку сборной принес пловец Евгений Рылов. Он установил олимпийский рекорд на дистанции 200 метров на спине. Это его вторая медаль высшего достоинства на Играх в Токио.

Россия занимает четвертое место в медальном зачете с девятью золотыми медалями, уступая Японии, Китаю и США.