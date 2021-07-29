Сборную Австралии по легкой атлетике отправили на карантин из-за коронавируса

В четверг, 29 июля, стало известно, что олимпийскую команду Австралии по легкой атлетике отправили на карантин после контакта с зараженным коронавирусом спортсменом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета (НОК) страны.

«Члены сборной Австралии по легкой атлетике на Олимпийских играх в Токио изолируются в своих комнатах в качестве меры предосторожности после того, как стало известно о положительном результате теста на коронавирус члена сборной США по легкой атлетике», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что все спортсмены австралийской команды по легкой атлетике сдали ПЦР-тесты и ждут результатов. Сколько дней им придется сидеть на карантине, не уточняется.

Всплеск заболеваемости ковидом зафиксировали в столице Японии на фоне Олимпийских игр. Во вторник, 27 июля, в Токио выявили 2848 новых случаев заражения. Это стало рекордным показателем по суточному приросту заболевших за весь период пандемии. Тем не менее японский премьер-министр Есихидэ Суга сообщил, что возможность отмены дальнейших олимпийских соревнований из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Токио исключена.