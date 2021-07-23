Сборная России пройдет 77-й на параде атлетов в Токио

Сборная России пройдет на параде атлетов в Токио 77-й по счету. Такой порядок связан с японским алфавитом. В соответствии с ним была определена очередность выхода 200 национальных команд.

Первыми по традиции пройдут спортсмены из Греции. За ними проследуют представители сборной беженцев. Перед российскими олимпийцами пройдут спортсмены из Сан-Марино, а за ними — представители Сьерры-Леоне, уточнил ТАСС.

Знаменосцами российской сборной станут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Выступать сборная будет под флагом национального Олимпийского комитета (ОКР). Замкнут строй спортсмены из США, Франции и Японии. Последние будут принимать две последующие Олимпиады.

Церемония открытия Игр начнется в 14:00 по московскому времени.

Соревнования в этом году будут проходить без зрителей. Такое решение было принято на фоне пандемии коронавируса. Были введены и другие ограничения для спортсменов, в частности, постоянная сдача ПЦР-тестов. Даже номера спортсменов оборудовали таким образом, чтобы исключить лишние контакты.