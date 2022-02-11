Сборная России в Пекине повторила медальный график Игр в Сочи-2014

Олимпийская сборная России идет по медальному графику Сочи-2014. После шести соревновательных дней в копилке российской команды 11 медалей: два золота, три серебра и шесть бронз. На это обратил внимание Telegram-канал RT.

Выступление россиян в Пекине за шесть дней выглядят заметно лучше, чем за тот же отрезок времени на предыдущих зимних Играх, которые прошли в корейском Пхенчхане. Тогда у сборной РФ было только четыре медали за шесть дней, три из которых бронзовые.

При этом в Сочи за шесть дней россияне завоевали две золотые медали, пять серебряных и четыре бронзовых. Две победы одержаны фигуристами — в командном турнире и в соревнованиях пар.

Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхане стали одними из худших для россиян за всю историю выступлений. Тогда команде удалось завоевать только 17 медалей: две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых. В Сочи на счету сборной РФ было 30 наград, в том числе 11 золотых.

Ранее фигурист Никита Михайлов оценил выступления россиян на Олимпийских играх в Пекине.