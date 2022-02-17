Сборная России сохранила 9 место в общекомандном зачете Олимпиады

Российская сборная осталась на девятой строчке в общекомандном зачете Олимпиады. Всего в копилке команды 26 медалей, из которых пять золотых.

После завершения очередного дня соревнований сборная России сохранила свою позицию в общекомандном зачете Олимпийских игр. Команда осталась на девятом месте в списке. Всего российские спортсмены заработали 26 медалей, из которых пять золотых, девять серебряных и 12 бронзовых.

Лидером общего зачета по-прежнему является сборная Норвегии. Спортсмены получили 14 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей. На втором месте находится сборная Германии с 10 золотыми медалями.

Сегодня, 17 февраля, две медали в копилку российской команды принесли фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова. Они получили первые два места по итогам произвольной программы.

Камила Валиева стала четвертой после своего выступления. По итогам короткой программы фигуристка лидировала, но в произвольной упала после акселя. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что допинг-скандал «убил» спортсменку.