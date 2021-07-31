Сборная РФ по дзюдо вышла в полуфинал Игр

Сборная России по дзюдо в субботу победила команду Монголии в четвертьфинале олимпийского турнира в смешанных командах со счетом 4:2. Об этом написали в Telegram-канале ОКР.

«Выиграв по поединкам 4:2, выходим в полуфинал, где нас уже поджидает опаснейшая сборная Японии», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что российскую команду представляют Дарья Межецкая, выступившая в весовой категории до 57 килограммов, Мадина Таймазова — до 70 килограммов, Александра Бабинцева — свыше 70 килограммов, Муса Могушков —до 73, Михаил Игольников — до 90 и Тамерлан Башаев — свыше 90.

Поединки выиграли Межецкая, Таймазова, Бабинцева и Башаев. В полуфинале россияне встретятся с командой Японии. Как известно, смешанные соревнования по дзюдо дебютировали в программе Игр.

Полуфинальные поединки состоятся также в субботу. Сборная России пока занимает четвертое место в медальном зачете на Олимпиаде. Сейчас у российской сборной 34 медали: 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых. Игры завершатся 8 августа.