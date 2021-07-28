Сборная Германии по футболу провалилась на Олимпиаде

Сборная Германии не смогла пробиться в плей-офф соревнований на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщило РИА «Новости».

В заключительном матче группы D, который прошел в Мияги, немцы сыграли вничью со сборной Кот-д’Ивуара со счетом 1:1. У сборной Германии на 73-й минуте отличился Эдуард Левен. На 67-й минуте защитник немецкой команды Беньямин Хенрикс срезал мяч в свои ворота. До финального свистка команды так и не смогли изменить счет в свою пользу.

Сборная Германии набрала всего лишь четыре очка за три проведенных матча, заняла третье место в группе и не смогла пробиться в плей-офф соревнований. Национальная команда Кот-д’Ивуара завершила групповой этап на второй позиции.

На Играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро сборная Германия завоевала серебряные медали футбольного турнира. Проигрыш сборной в этих Олимпийски играх в социальных сетях назвали сенсационным.

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