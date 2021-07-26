Российская саблистка Софья Великая вышла в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио. Об этом сообщило РИА «Новости».

В 1/8 финала российская спортсменка победила итальянку Ирене Веччи со счетом 15:12. Следующей соперницей россиянки станет американка Мариэль Загунис.

Софья Великая — олимпийская чемпионка 2016 года в командных соревнованиях и обладательница двух личных серебряных олимпийских наград. Она также восьмикратная чемпионка мира и четырнадцатикратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России, заслуженный мастер спорта России, капитан Вооруженных сил Российской Федерации.

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Соединенных Штатов в матче группового этапа на Олимпиаде в Токио. Россияне таким образом заняли первую строчку в своей группе. Сборная России нанесла американцам поражение со счетом 3:1. Это уже вторая подряд победа российских волейболистов на олимпийском турнире, 1 августа Россия встретится с Тунисом. Сейчас РФ идет на первой строчке в группе B.