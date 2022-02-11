РУСАДА проверит персонал, который работает с Валиевой

Персонал, который работает с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Камилой Валиевой, будет тщательным образом проверен. Такое заявление сделали в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Российская спортсменка получила положительный результат теста на допинг в разгар чемпионата России в декабре 2021 года. В связи с этим РУСАДА инициировало проведение расследования в отношении ее персонала.

Кроме того, ведомство объяснило причину длительной задержки проверки теста на допинг юной фигуристки. Она вызвана заражениями коронавирусом среди персонала лаборатории.

В организме юной фигуристки, как сообщили СМИ, нашли триметазидин. Сначала Валиеву временно отстранили от соревнований, но она опротестовала это решение и продолжит участвовать в Олимпиаде.

Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль полностью и безгранично поддерживает фигуристку Камилу Валиеву. Песков призвал спортсменку ходить гордо и всех побеждать.