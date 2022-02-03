RT назвал количество болельщиков на матче женской сборной Китая по хоккею на ОИ

Журналист Алексей Ярошевский побывал на матче между женскими сборными Чехии и Китая по хоккею на Олимпиаде в Пекине. Он рассказал, что на трибунах было много болельщиков, несмотря на ограничения, написал RT.

«Сходил на матч девушек из Китая и Чехии — и очень удивился, увидев сотни полторы болельщиков на трибунах, очевидно из-за того, что китаянки на лед вышли. Вот тебе и „пузырь“», — написал Ярошевский в своем Telegram-канале.

«Пузырь» действует на Олимпиаде для спортсменов, тренеров, журналистов и прочих работников — им нельзя контактировать друг с другом, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.