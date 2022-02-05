Российскую команду по шорт-треку сняли с финала эстафеты на Олимпиаде

Команды по шорт-треку России и США не допустили до полуфинала смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Как сообщил в своем Telegram-канале Олимпийский комитет России, причиной стало нарушение правил.

Подробностей случившегося комитет не привел.

«Наших шорт-трекистов и представителей США дисквалифицировали за нарушение правил. В финал прошли Венгрия и Китай. Мы свое выступление в смешанной эстафете, к сожалению, завершили», — говорится в сообщении.

Как сообщил RT, в полуфинале российские спортсмены пришли к финишу четвертыми и получили право побороться за медали в финале. Но после дисквалификации лишились этого шанса.

В состав российской команды по шорт-треку вошли Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Анна Серегина.