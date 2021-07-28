Российскому теннисисту Медведеву стало плохо во время матча на Олимпиаде
Российскому теннисисту Даниилу Медведеву стало плохо во время матча третьего круга Олимпиады. Ему оказали помощь на корте, после чего игра продолжилась.
Россиянин вел в счете (5:2) в матче с итальянцем Фабио Фоньини, когда ему стало плохо. Он вызвал врачей прямо на корт. Судя по жестикуляции, он жаловался на боль в мышцах живота.
После оказания помощи встреча продолжилась.
Ранее во время квалификационного раунда в стрельбе из лука российская спортсменка Светлана Гамбоева упала в обморок. В этот день в Японии стояла 33-градусная жара. Стрелки из лука соревновались под палящим солнцем. На следующий день после падения Гамбоева вместе с Ксенией Перовой и Еленой Осиповой выиграли серебро Олимпийских игр в командных соревнованиях.