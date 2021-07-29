Российской баскетболистке сделали предложение в аэропорту после возвращения с Олимпиады

Молодой человек российской баскетболистки Анастасии Логуновой сделал ей предложение в аэропорту Шереметьево — сразу после возвращения спортсменки с Олимпийских игр. Там она в составе сборной взяла серебряную медаль.

Об этом сообщило Федеральное агентство новостей. В аэропорту спортсменку встречали родные и друзья, а также молодой человек Владимир Черемисин. Он подарил Анастасии букет, а затем опустился на одно колено и достал коробочку с кольцом. Радостная баскетболистка ответила на предложение руки и сердца согласием. Девушка не смогла сдержать слез.

Анастасия Логунова вместе с женской сборной по баскетболу 3×3 взяли серебро на Олимпиаде в Токио. Финальный матч прошел 28 июля — россиянки выступили против команды США. Первое место заняли американки — они победили сборную России со счетом 18 — 15. Логунову признали самым результативным игроком: на ее счету шесть очков.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии из перенесли. Пока Россия занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете: спортсмены завоевали 28 медалей. Из них восемь золотых, 11 серебряных и девять бронзовых. Первое место занимает Китай — у него 31 медаль, из которых 15 золотых.