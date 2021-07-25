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    25 июля 2021, 00:54

    Российского призера Олимпиады два часа продержали на допинг-контроле

    Дарья Бунякова

    Российского тхэквондиста Михаила Артамонова два часа проверяли на допинг после получения бронзовой медали на Олимпийских играх. Об этом сообщил тренер спортсмена Илья Пак.

    Российского призера Олимпиады два часа продержали на допинг-контроле

    «Он тяжело сдает допинг-контроль. Весогонка, потеря жидкости. Около двух часов он просидел на допинг-контроле», — процитировал тренера ТАСС.

    Артамонов 24 июля победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана. Поединок за третье место проходил в категории до 58 килограммов. Встреча соперников завершилась со счетом 15:10 в пользу россиянина.

    Для команды из России спортсмен завоевал вторую медаль на Олимпиаде. Первая награда была серебряной. Ее завоевала Анастасия Галашина в состязаниях по стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров. По итогам первого дня Игр российская сборная заняла 10-е место в медальном зачете.

    Пока лидером является китайская сборная. В активе команды из КНР три золотые награды и одна бронзовая. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. Официальное открытие международных соревнований прошло 23 июля.