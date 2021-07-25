Российского призера Олимпиады два часа продержали на допинг-контроле

Российского тхэквондиста Михаила Артамонова два часа проверяли на допинг после получения бронзовой медали на Олимпийских играх. Об этом сообщил тренер спортсмена Илья Пак.

«Он тяжело сдает допинг-контроль. Весогонка, потеря жидкости. Около двух часов он просидел на допинг-контроле», — процитировал тренера ТАСС.

Артамонов 24 июля победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана. Поединок за третье место проходил в категории до 58 килограммов. Встреча соперников завершилась со счетом 15:10 в пользу россиянина.

Для команды из России спортсмен завоевал вторую медаль на Олимпиаде. Первая награда была серебряной. Ее завоевала Анастасия Галашина в состязаниях по стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров. По итогам первого дня Игр российская сборная заняла 10-е место в медальном зачете.

Пока лидером является китайская сборная. В активе команды из КНР три золотые награды и одна бронзовая. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. Официальное открытие международных соревнований прошло 23 июля.