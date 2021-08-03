Российский тяжелоатлет Тимур Наниев стал четвертым на ОИ в Токио

Российский тяжелоатлет Тимур Наниев стал четвертым на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 109 килограммов. Он был единственным представителем России на соревнованиях по тяжелой атлетике на Играх в Токио.

Наниев взял общий вес 409 килограммов — 188 килограммов в рывке и 221 килограмм в толчке. Золото завоевал представитель Узбекистана Акбар Джураев, серебро досталось тяжелоатлету из Армении Симону Мартиросяну, а бронза — латвийцу Артусу Плесниексу.

Наниев начал заниматься тяжелой атлетикой в 2005 году. В 2014 году он завоевал серебро чемпионата Европы в категории до 105 килограммов. В апреле этого года на европейском первенстве Наниев занял третье место.

Сейчас на счету сборной Олимпийского комитета РФ 52 медали. Она занимает пятое место в общем медальном зачете. На первой строчке расположились китайские спортсмены. За ними следуют США. Замыкает тройку лидеров Япония. Олимпийские игры завершатся 8 августа.