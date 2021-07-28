Российский теннисист пожаловался, что на Олимпиаде их заставляют «умирать» на корте

Российский теннисист Карен Хачанов пожаловался на то, что матчи на Олимпийских играх в Токио проводят в самый разгар жары. Спортсмен заявил, что соревнования могли бы начинаться позже.

Хачанов в среду обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира. Игра проходила в 30-градусную жару. Россиянин рассказал, что они просили провести игру позже. Он отметил, что не хочет показаться слабым, но не понимает, зачем играть в таких условиях.

«Физически я достаточно сильный, но играть при такой жаре, чтобы „умирать“ на корте…» — сказал Хачанов, которое процитировало РИА «Новости».

Теннисист обратил внимание, что соревнования по другим видам спорта проводят в зале с кондиционерами, и начинаются они в 09:00. По мнению Хачанова, теннисные матчи можно проводить там же, в 16:00–17:00, учитывая, что освещение в зале хорошее.

«Да, было бы так же душно и влажно, но ощущение было бы, что градусов на 10 меньше», — отметил он.

Российский теннисист Даниил Медведев ранее попросил отстранить от работы чилийского журналиста, который подошел к нему с вопросом про «клеймо обманщиков». Сам чилиец заявил, что россиянин его якобы неправильно понял.