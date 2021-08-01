Российский теннисист Хачанов проиграл немцу в финале Олимпиады

Российский теннисист Карен Хачанов завоевал серебро на Олимпийских играх в Токио. Россиянин в финале турнира уступил немцу Александру Звереву.

Хачанов проиграл оба сета, уступив пятой ракетке мира со счетом 6:3, 6:1. Решающий матч продлился один час 21 минуту. Россиянин трижды подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Зверев не допустил ни одной двойной ошибки и провел шесть эйсов. Россиянин не реализовал ни один брейк-пойнт, на счету немецкого теннисиста четыре брейка из восьми.

Хачанов принес в копилку россиян серебро, а Зверев стал олимпийским чемпионом. Бронзовая медаль досталась испанскому теннисисту Пабло Карреньо-Бусте, которому удалось обыграть первую ракетку мира Новака Джоковича в матче за третье место.

Карен Хачанов принес сборной 40-ю награду на Олимпийских играх. Россия занимает пятое место в медальном зачете, в активе 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Во время финального матча у арены, где проходил матч Хачанова со Зверевым, собрались японцы, протестующие против проведения Игр в Токио. Крики демонстрантов были слышны и на центральном корте. К концу первого сета они разошлись.