Российский спортсменки вышли в полуфинал Олимпиады по водному поло

Российские спортсменки Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина в составе команды по водному поло вышли в полуфинал Олимпиады 2020 в Токио. Команда обыграла сборную Австралии со счетом 9:8. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Изначально эксперты полагали, что в одну вторую финала пройдет сборная противника. Сомнений прибавлял и тот факт, что российская сборная шла довольно неровно.

Она провели матч с Китаем со счетом 18:17 в свою пользу, но проиграла США со счетом 5:18. Также российским спортсменкам удалось обойти Японию со счетом 20:16. Матч с Венгрией закончился со счетом 10:10. Однако, несмотря на пессимистичные прогнозы, спортсменкам из России все-таки удалось одержать победу. В четверг, 5 августа, команда выступит в полуфинале против сборной США.