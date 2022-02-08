Российский лыжник Терентьев завоевал бронзу на Олимпиаде

Российский лыжник Александр Терентьев принес бронзовую медаль в копилку сборной на Олимпийских играх. Спортсмен финишировал третьим в спринте свободным стилем на 1,5 километра, написала «Газета.ru».

Это первая олимпийская медаль для 22-летнего спортсмена. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, от которого Терентьев отстал на 1,31 секунды. Вторым к финишу пришел итальянец Федерико Пеллегрино, с отставанием 0,26 секунды.

Российский лыжник Артем Мальцев занял пятое место в финале. Сергей Устюгов завершил борьбу в полуфинале, в своем забеге он пришел четвертым. Александр Большунов, завоевавший золото в скиатлоне, снялся со спринта. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко объяснил решение спортсмена тем, что ему нужно восстановить силы, передал RT.

В активе России на пекинской Олимпиаде девять медалей, из них четыре завоевали лыжники: Большунов принес стране золото, Наталья Непряева и Денис Спицов взяли два серебра, Терентьев стал бронзовым призером. В общекомандном зачете Россия на пятом месте.