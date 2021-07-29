Российский гимнаст объяснил американским менталитетом решение Байлз не участвовать в Играх

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян высказал мнение, что американка Симона Байлз решила не участвовать дальше в Олимпийских играх в Токио из-за менталитета. Он также восхитился достижениями гимнастки.

«Я сразу понимаю, насколько разные темпераменты и менталитет, воспитание и отношение ко всему этому в России и США, Но она все-таки девочка, пусть с невероятными и сложными прыжками», — сказал Далалоян ТАСС.

При он отметил, что на снятие с Игр в США смотрят по-другому, нежели в России. Тем более, если у спортсмена есть большое количество золотых медалей, полученных на Олимпиаде.

«Сейчас она прокомментировала эту ситуацию, что, мол, мы должны защищать свое тело, моральное состояние и не делать того, что от нас ждет весь мир», — добавил россиянин.

Байлз не будет участвовать в финале индивидуального многоборья. Ранее она не закончила свое выступление в финале командного многоборья, снявшись с первенства после первого упражнения.

Симоне Байлз 24 года, но она уже четырехкратная олимпийская чемпионка. На Играх в Рио-де-Жанейро американка стала лучшей в вольных упражнениях, личном и командном многоборьях, опорном прыжке. Также Байлз получила бронзу в упражнении на бревне. Кроме того, она является девятнадцатикратной чемпионкой мира.