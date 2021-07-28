Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу на Олимпиаде

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Это стало 21-й наградой в активе сборной России на Играх, сообщило РИА «Новости».

Гимнаст Нагорный по итогам выступления на шести снарядах набрал 88,031 балла. Еще один представитель России Артур Далалоян занял шестое место, получив оценку 86,248 балла.

Золото досталось японцу Даики Хашимото. Он заработал 88,465 балла. Серебряным призером стал китаец Сяо Жотэн с оценкой 88,065 балла.

Мужская сборная России по спортивной гимнастике, в состав которой вошли Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин, 26 июля завоевала золото в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. А на следующий день обладателями золотых медалей в командном многоборье впервые в истории стали российские гимнастки, в числе которых Ангелина Мельникова, Виктория Устимова, Владислава Уразова и Лилия Ахаимова.

Между тем серебро Олимпиады завоевала женская сборная России по баскетболу 3×3.

Итого в активе сборной России уже 22 медали: семь золотых, девять серебряных и шесть бронзовых. В общем зачете страна на четвертом месте, уступая Японии, Китаю и США.