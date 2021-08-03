Российский гимнаст Нагорный взял бронзу на Олимпиаде в Токио

Россиянин Никита Нагорный стал третьим в соревнованиях гимнастов на Олимпиаде в Токио. Он завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине.

Награда Нагорного стала 51-й в копилке сборной ОКР.

Гимнаст получил за свое выступление 14,533 балла. Золотым медалистом стал японец Даики Хасимото (15,066). Серебро у хорвата Тина Србича (14,900). Это первая награда российской команды на Олимпиаде 3 августа. Ранее Нагорный стал олимпийским чемпионом в командном первенстве. На его счету есть еще одна бронза, которую он завоевал в личном многоборье. Сейчас у сборной ОКР 12 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.

Ранее стало известно, что российский бегун Сергей Шубенков не вышел на старт олимпийских квалификационных соревнований на 110 метров с барьерами из-за травмы. Он один из ведущих легкоатлетов в составе команды из РФ.