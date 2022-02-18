Российский фристайлист завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе

Фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу Олимпиады в Пекине в ски-кроссе. Это 27-я награда России на этих Играх.

Первым стал швейцарец Райан Регез, вторым — также представитель Швейцарии Алекс Фива. Россиянин Кирилл Сысоев завершил выступления в 1/8 финала, Игорь Омелин — в четвертьфинале.

Завоевавший бронзу 29-летний Ридзик на Играх в 2018 году также стал третьем в этой дисциплине.

Ранее россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали две медали в женском фигурном катании: у Щербаковой — золото, у Трусовой — серебро. Камила Валиева, которая после короткой программы считалась лидером, заняла лишь четвертое место.

Валиева на Олимпиаде оказалась в центре допинг-скандала. Ее проба от 25 декабря была положительной. Из-за этого спортсменку хотели отстранить от участия в Играх, однако CAS разрешил ее продолжить соревнования.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что тренеров Валиевой затронет расследование дела о допинге. Также он раскритиковал окружение россиянки за то, что оно якобы холодно к ней отнеслось после неудачного выступления в произвольной программе.