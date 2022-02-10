Российский фигурист после выступления почувствовал себя плохо

После произвольной программы на Олимпиаде в Пекине российский фигурист Андрей Мозалев почувствовал себя плохо. В этой связи он отказался общаться с представителями СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющимся данным, в микст-зоне россиянин прошел мимо камер и журналистов. При этом он извинился и сообщил, что не станет общаться, поскольку плохо себя чувствует. Он также пообещал выйти к СМИ позднее.

В произвольной программе Мозалев набрал 156,28 балла. Общая сумма баллов по итогам двух выступлений составляет 233,33 балла.

В настоящее время в олимпийском Пекине проходят соревнования по фигурному катанию в произвольной программе у мужчин. Лучшим среди наших после короткой программы стал 18-летний Евгений Семененко. Он занимал седьмое место.

Ранее стало известно, что российскую фигуристку Камилу Валиеву заподозрили в употреблении допинга. По данным СМИ, допинг-тест олимпийской чемпионки, сданный до прибытия в Пекин, вызвал ряд вопросов у комиссии. При этом предварительно известно, что вещество, которое якобы нашли у юной фигуристки, не может влиять на результаты соревнований.