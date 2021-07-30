Российский дзюдоист Башаев вышел в полуфинал тяжеловесов Олимпиады в Токио

Российский дзюдоист в весовой категории свыше 100 килограммов Тамерлан Башаев вышел в полуфинал. Он одолел двукратного олимпийского чемпиона и 11-кратного чемпиона мира из Франции Тедди Ринера.

Борьба между спортсменами не была решена в основное время. В дополнительном бою Тамерлану Башаеву удалось повалить Ринера на спину, когда француз произвел захват и попытался перекинуть российского дзюдоиста.

После поединка Тамерлан Башаев журналистам "Матч ТВ" сказал, что в финале будет бороться только за золотою.

Ранее бронзу в дзюдо завоевали Мадина Таймазова в весовой категории до 70 килограммов и Нияза Ильясов в весовой категории до 100 килограммов у «утешительном турнире».

Россия занимает четвертое место в медальном зачете Олимпиады, уступая Китаю (16), Японии (15) и США (14). В пятницу, 30 июля, в копилку сборной две золотые медали принесли пловец Евгений Рылов на дистанции 200 метров на спине и Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров. Серебряную медаль завоевала Анна Пракатень в академической гребле.