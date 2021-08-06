Российский борец вышел в полуфинал Олимпиады

Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов пробился в полуфинал олимпийского турнира в категории до 65 килограммов. Он победил Магомедмурада Гаджиева из Польши со счетом 6:2.

Рашидову 25 лет. В 2019 году он стал чемпионом мира. Спортсмен также дважды побеждал на европейском первенстве.

Накануне российские борцы-вольники завоевали две олимпийские медали. Заур Угуев взял золото, а Артур Найфонов — бронзу. Угуев стал олимпийским чемпионом после победы над индийцем Кумаром Рави в весовой категории до 57 килограммов. Российский спортсмен одержал верх над соперником со счетом 7:4.

Позже Артур Найфонов в категории до 86 килограммов поборол узбекистанца Джабраила Шапиева. Россиянин выиграл со счетом 2:0. Олимпийская сборная России превзошла медальный результат Игр в Рио-де-Жанейро.